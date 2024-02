《路透》報道,美國共和黨籍參議員魯比奧(Marco Rubio),致函於美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler),指出除非跨境電商平台SHEIN(希音)作出更詳細的披露,交代其業務運作及中國相關風險,否則應該阻止SHEIN在紐約上市的計劃。



根據魯比奧的看法,SHEIN上市申請得到內地監管部門同意,招股內容準確度存在嚴重的疑問。

魯比奧指出,SEC應要求SHEIN披露其業務運作模式,包括承認其銷售的成衣製品,可能由來自新疆的棉材料生產,新疆涉及侵犯人權行為。有媒體在2022年提出同類質問,SHEIN加以否認。

SHEIN與SEC未有回應傳媒查詢。

SHEIN:A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (Reuters)