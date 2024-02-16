美國參議員要求SEC阻中資電商SHEIN上市　除非披露在華營運風險

美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）致函美國證券交易委員會（SEC），要求阻止中資快時尚電商SHEIN在美國IPO上市的申請，除非該公司進一步披露在中國營運的嚴重風險。



路透社報道，魯比奧2月15日致函SEC主席Gary Gensler稱，Shein 最近決定請求北京方面批准，讓其在美國首次公開募股。他表示，質疑該公司備案文件的準確性，恐增加欺騙投資者的風險，因此要求該公司披露更多營運細節。

魯比奧指出，雖然Shein總部位於新加坡，企圖打造成獨立全球零售商，但該公司成立於中國，主要依賴中國數千家第三方合約供應商，以來生產每件約10美元的連身裙、5美元的上衣。

他認為，如果SHEIN想進入美國股市，那麼就需要遵守美國的規則。 他要求Shein披露有關其業務運營的更多具體資訊，包括承認其銷售的服裝使用新疆棉。

盧比奧要求，Shein需披露及承認其業務是依賴「最低進口免稅額」（De minimis ）。這是一項美國貿易豁免，允許電子零售商直接向消費者運送價值800美元或以下的小包裹，而無需支付關稅。而盧比奧此前已提交法案，要求中國製造商使用該豁免條款。