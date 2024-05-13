中國財政部官宣！將發售20年期、30年期、50年期超長期特別國債

中國財政部公布超長期特別國債安排，將發售20年期、30年期、50年期超長期特別國債，按半年付息。



具體而言，5月17日發行30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。



特別國債或無形擴大赤字預算

今年內地兩會時提及，本次1萬億特別國債強調「超長期」，結合此前歷次特別國債發行情況，期限最久為30年期，有市場分析指，特別國債無形擴大了赤字預算，可稱一場經濟「及時雨」。

而最近一次發行情況，有市場聲音指，去年第四季度曾增發的1萬億特別國債，可視為特別國債；亦有分析認為，上一次發行特別國債應為2020年抗擊疫情時。

官媒《經濟日報》：及早發行並用好超長期特別國債

內地官方媒體《經濟日報》今日發文稱，今年經濟實現良好開局，但同時還要看到經濟運行仍面臨不少問題和挑戰。積極的財政政策要靠前發力，把政策工具用足用好，特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度。

按照部署，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。在做好超長期特別國債前期準備工作的基礎上，應儘早啟動發行工作，及時分配、下達資金。