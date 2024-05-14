安永指內地上市銀行首季仍面臨較大經營壓力　淨息差連續4年下降

安永發布A股上市銀行首季概覽，當中，42家A股上市銀行2024年一季度淨利潤按年減0.81%，營業收入按年減1.73%；首季末資產總額較2023年底增長3.93%，增幅較2023年一季度的5.62%，下降1.69個百分點；加權平均不良貸款率1.25%，較2023年底下降0.01個百分點。總體來看，上市銀行2024年一季度，仍面臨較大的經營壓力。



上市銀行淨息差連續4年下降

該事務所報告指，2023年，宏觀環境發生重大變化，複雜性和不確定性明顯上升。上市銀行的淨息差已連續4年下降，2023年平均淨息差1.69%，較2022年下降了25個基點，利息淨收入較2022年下降2.98%，自2017年以來首次出現按年下降，手續費及佣金收入按年下降8.05%。受利息淨收入和手續費及佣金淨收入下降的影響，上市銀行2023年全年實現營業收入58699.05億元(人民幣‧下同)，按年下降0.98%。

2023年平均淨息差1.69%，較2022年下降了25個基點，利息淨收入較2022年下降2.98%。（資料圖片）

淨利潤仍實現增長 資產質量保持穩定

安永續指，上市銀行雖然營業收入按年下降，但通過降本增效、加強風險防控降低信貸成本，仍實現了淨利潤的正增長。淨利潤合計21690.47億元，按年增長 1.43%；營業費用按年增長2.17%，增速較上年下降2.22個百分點；信貸成本按年下降8個基點至0.76%，利潤表中計提的減值損失按年下降8.82%。其中，不同類型銀行的經營業績分化明顯，相比大型銀行，中小銀行受宏觀環境變化的影響更大，需要進一步紮實發展根基，增強韌性。

此外銀行堅持審慎經營，資產質量保持穩定。去年末，上市銀行不良貸款餘額合計人民幣 21,600.40 億元，比上年末增加 1,490.95 億元，加權平均不良貸款率從2022年末的1.33%下降至1.29%；加權平均撥備覆蓋率為 240.10%，較2022年末升2.39個百分點。