攻港30年！　COVA謀高級商場增設門店︰香港仍然是核心市場

意大利米蘭高級餐飲品牌COVA攻港已有30年，美心集團於2016年收購COVA在香港和澳門的特許經營權，至今已於香港擁有10間蛋糕零售店、3間咖啡廳及6間餐廳，而今年1月，COVA位於澳門的首間分店亦開業。



COVA Montenapoleone 首席執行官Paola Faccioli表示，香港是COVA第一個海外市場，讓品牌在全球得到認證，儘管COVA在全球有35間門店，香港門店數目佔比相當多，仍然是COVA的核心市場。同時，香港亦令COVA的有更多靈感，例如一款芒果口味的蛋糕是由香港門店研發，後來亦引入其他市場，均受到歡迎。

謝慧儀表示，COVA將於港澳市場增設門店。（黃寶瑩攝）

港澳市場續增設門店

美心集團 m.a.x. concepts及COVA業務總監謝慧儀表示，隨著訪港旅客增多，COVA位於旺區的門店生意亦有所上升。儘管環球經濟較疲弱，未來仍將考慮在香港高級購物商場繼續開設COVA新店，可能會是餐廳或是咖啡廳，甚至是新概念的門店，而澳門市場亦有空間繼續增設門店。

被問及港人北上消費對COVA生意的影響，謝慧儀指出，在食材方面內地可能會更便宜，但餐廳環境始終有所不同，高端餐飲受影響較輕微，尤其是COVA這個品牌有自己的忠實客群，儘管COVA在上海有約10間咖啡廳，但尚未有餐廳，故不影響COVA香港餐廳的生意。