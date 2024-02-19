豆渣芒果皮等廚餘轉作肥料　本地農夫種出有機蔬菜供應美心餐廳

根據環保署2022年香港固體廢物監察報告數字，廚餘佔香港都市固體廢物30%，一年總數約為3,302公噸。美心飲食集團為了從源頭減廢與本地農夫合作，為農夫提供餐前廚餘，如豆渣、咖啡渣、芒果皮等製成肥料，農夫再這些有機蔬菜反饋予該飲食集團，至成一個循環經濟。



2022年廚餘佔香港固體廢物30%

廚餘一直佔香港固體廢物中最多，根據2022年香港固體廢物監察報告數字顯示，本港全年廚餘量高達3,302公噸。

本港飲食集團美心2022年起，與鴻日農莊負責人明哥合作。該集團向明哥提供餐前廚餘，他會把廚餘轉化成酵素作為肥料使用，令農場出產的蔬菜達致「零農藥」。

集團向明哥提供餐前廚餘，他會把廚餘轉化成酵素作為肥料使用，令農場出產的蔬菜達致「零農藥」。(美心提供)

同一植物加入不同酵素 會出不同效果

美心會配合明哥在不同季節提供各種芒果皮、豆渣、三文魚骨、咖啡渣、蛋殼、菜等廚餘。明哥表示，在計劃初期一個月只能產出1至1.5公噸蔬菜，經試驗後，預計今年全年產出量可大增至30公噸。

他指，同一種植物經過不同的施肥會得出不同味道，他舉例，如果在種生菜時加入蛋殼酵素，生菜就會變韌，如果加入豆渣酵素以及少量魚皮酵素，生菜就會生長得更快，口感亦會較為爽脆。

明哥平時會在種植棚外圍種植吸引昆蟲的蔬菜，令昆蟲只食外圍的農作物，避免內裡的蔬菜被食，可以不用使用驅蟲藥。(鄧宇詩攝)

明哥：我種出嚟嘅食品係原味道

除了使用餐前廚餘作為肥料外，明哥亦使用了不同方法避免使用農藥。明哥平時會在種植棚外圍種植吸引昆蟲的蔬菜，令昆蟲只食外圍的農作物，避免內裡的蔬菜被食，令明哥可以不用使用驅蟲藥，「我種出嚟嘅食品係原味道。」

明哥表示，再生農場營作模式同時兼顧環境保育，與飲食集團合作就可以加入商業元素，期望此營運模式可以應用在其他農場。

成本與以往相若 期望未來與其他農場合作

美心集團供應鏈總監區晉禮表示，現時由明哥農場產出的車厘茄、沙律菜、意青瓜、青瓜、紅菜頭、南瓜、沖繩苦瓜等農作物，供應予70間餐廳使用。現在計劃仍屬試驗階段，他期望未來6至10個月可與其他農場合作，擴大計劃規模。