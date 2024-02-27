證券業界籲政府就惡劣天氣期間　員工留守工時計算方法訂實務守則

港交所（0388）就打風不停市的諮詢已於上月26日結束。財經事務及庫務局局許正宇﹑港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁等，與兩名立法會議員鄧家彪及郭偉強，以及與香港證券及期貨專業總會會長陳志華等會面。陳志華指出若在天文台預告惡劣天氣前，僱主安排員工留守惡劣天氣完結，期間工時計算方法，如何確保員工權益不受損。他又建議政府應設立務實指引，讓僱主依從以減少爭拗。



他又提出參考芝加哥的天氣期貨，訂立香港獨自模式，制定香港的惡劣天氣期貨讓投資者對沖。

陳志華亦指出近年本港股市成交更趨集中於A組及B組券商，並引述去年11月的數據，顯示A組及B組經紀的成交額佔總成交的95.69%。他認為在惡劣天氣開市安排落實後，由於技術及網絡安全要求提升，趨勢會更明顯。由於不少中小型證券商已陸續退出市場，行業職位減少，日後交易更集中於少量頭部券商或出現系統性危機，直言該部份也須進行評估。