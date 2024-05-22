Nvidia放榜在即　亞馬遜AWS最新澄清　未有取消晶片訂單

亞馬遜Amazon雲部門AWS，此前被外電傳出，將取消與晶片龍頭英偉達Nvidia的訂單，H100晶片將被放棄，全部轉為訂購更新款的Blackwell圖像處理器（GPU）。



AWS最新回應就指，並未取消任何有關Nvidia的訂單，晶片的過渡只限於部分項目。



亞馬遜旗下的雲端服務AWS。（資料圖片）

AWS：晶片過渡僅限於Ceiba項目

AWS澄清時指出，從H100到Blackwell晶片，並非「完全過渡」，僅適用於Project Ceiba，即今年3月時，AWS和Nvidia共同構建的超級計算機項目。AWS將繼續提供基於英偉達Hopper芯片的其他服務，該芯片是其訓練AI的旗艦模型。

公司稱，與英偉達的密切合作中，共同決定將 Project Ceiba從Hopper轉移到Blackwell GPU，這實現了性能的飛躍。有市場認為，亞馬遜作為英偉達的大客戶之一，今次澄清至關重要，可一定程度衡量整體AI雲計算行業額度健康

Nvidia（美：NVDA）將於今夜（22日）美股盤後放榜財報，周二（21日）收報953.9美元，盤後現微挫至953.4美元。