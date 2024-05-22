小鵬汽車績後急升9.6%　計劃三年內推出逾10款新車型

小鵬汽車（9868）昨日公佈業績，今年第一季淨虧損13.7億元(人民幣‧下同)，每股虧損0.73元，經調整淨虧損14.1億元；去年同期股東應佔淨虧損為23.4億元。毛利率為12.9%，按季上升6.7個百分點。



公司今日港股高開9.6%，報33.6港元。



預計第二季交付介乎2.9萬至3.2萬輛

對於今年第二季的指引，小鵬預期，汽車交付量將介乎2.9萬至3.2萬輛，按年增加約25%至37.9%。總收入將介乎75億至83億元，按年升約48.1%至63.9%。

年底將交付全新B級純電轎車 有望提升月交付

公司創始人何小鵬在財報會中指，今年第四季度將交付一款全新B級純電轎車車型。新車是基於小鵬汽車最新的技術，規模降本的首發車型，期待成為下半年B級純電市場的爆款車型，很有信心在今年第四季度會實現月交付量按年有大幅度增長。

何小鵬還表示，小鵬汽車未來三年將會推出超過10款全新車型，覆蓋10萬元至40萬元人民幣價格市場。

小鵬X9汽車登陸香港市場。（梁鵬威攝）

小鵬攜G6以及X9兩車型 登陸香港市場

而上周，小鵬汽車登陸香港市場，推出純電SUV G6以及旗艦純電動7人車X9，SUV在港「一換一」意向價為29.99萬元，長續航版就售34.99萬元，首批次右軚版G6，料於第三季交付。至於小鵬X9意向稅前價，將在50萬元之內。

將於5月20日至7月1日，在荃灣愉景新城舉辦品牌首個期間限定店。另外，小鵬亦會在今年第三季，分別於元朗和灣仔開設展示陳列室。