小鵬電動車登港｜中國國內小鵬汽車正式攻港，當中最旗艦SUV G6以及非常豪華的MPV X9即將抵港。為了讓車迷可以近距離了解新車的魅力，決定於尖沙咀舉行車展，除了兩款抵港新車外，更展出充滿話題性的小鵬飛行汽車「旅航者X2」！



小鵬汽車於2014年成立，致力研發智能電動車領域，早前並於宣佈進軍香港，與森那美汽車集團成為合作夥伴為小鵬汽車香港代理。小鵬汽車於尖沙咀海港城舉行登場儀式暨品牌首場車展，展示了小鵬汽車展示了三款矚目車型，包括純電智能標竿SUV G6、旗艦純電動七人車X9，以及小鵬匯天飛行汽車「旅航者X2」。

小鵬 兩款電動車即將登港

SUV 小鵬G6

SUV 小鵬G6

小鵬G6是一款純電智能旗艦級SUV，以其高性價比和先進技術在預售期間即引起轟動，國內訂單量突破3.5萬輛。G6擁有標準580後驅版和755超長續航後驅版兩個版本，車身尺寸為4,753 x 1,920 x 1,650mm，前後軸距達2,890mm，風阻系數僅為Cd0.248。G6的設計簡潔而富有未來感，適合追求科技感與高效能的消費者。

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MPV 小鵬X9

MPV 小鵬X9

小鵬X9是品牌的旗艦級純電動七人車MPV，車身尺寸為5,293mm x 1,988mm x 1,785mm，軸距為3,160mm。X9的設計靈感來自未來科技，突破了現有MPV的「方盒子」外型，採用仿星艦設計，車身線條鋒芒外露而不失優雅，為家庭出行提供了一個全新的選擇。

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飛行汽車「旅航者X2」

旅航者X2

旅航者X2是由小鵬匯天自主研發的兩座載人飛行汽車，能如直升機般起飛和着陸，將智慧汽車與現代航空技術結合。X2採用碳纖維材料，輕巧而安全，造型仿水滴狀，簡潔有型。旅航者X2在今年三月於廣州進行自駕飛行展示，飛越珠江及廣東省博物館等地標。

小鵬G6的「一換一」意向價分別為港幣299,900元（標準續航）及港幣349,900元（長續航），預計第三季度內交付首批右軚版G6。小鵬X9的意向稅前價為港幣500,000元內。香港代理將提供一系列優質售後服務，包括整車保修5年/12萬公里、動力電池及驅動電機質保8年/16萬公里等，提供全面保障。

另外小鵬汽車將於5月20日至7月1日在荃灣愉景新城舉辦品牌首個期間限定店，展示G6及X9等車型。將來更在元朗和灣仔開設展示陳列室，讓更多香港車主體驗。

小鵬汽車香港首個品牌車展

日期：2024年5月17日至19日

時間：4pm – 8pm （5 月17 日） 及 11am – 8pm （5 月18 – 19 日）

地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂

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