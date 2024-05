小鵬汽車攻港！　SUV意向價29.99萬起　歐美關稅難題咁回應｜多圖

小鵬汽車(9868)今日正式登錄香港,並推出純電SUV G6以及旗艦純電動7人車X9,此外,小鵬匯天飛行汽車「旅航者X2」,同樣首次在港展出。從即日(17日)起,一連3日,小鵬將在海港城海運大廈大搞展覽。公司授權森那美汽車集團為其香港市場官方代理商。



就一眾愛車人士最關心的定價問題,小鵬G6 580(標準續航)在港「一換一」意向價為29.99萬元,長續航版就售34.99萬元,首批次右軚版G6,料於第三季交付。至於小鵬X9意向稅前價,將在50萬元之內。



回應歐美電動車關稅發難:秉持全球化定位

近期歐美對於電動車關稅發難,小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示,即便小鵬是一間年輕的公司,也仍然秉持全球化的定位,會始終致力於釐清現狀,直面全球不同市場的不同挑戰。

公司此前已登陸挪威、丹麥、荷蘭以及瑞典四國,儘管當前局勢未有定論,但仍會直面挑戰。而美國對華電動車關稅增至100%,小鵬就表示,其未在美國售車,因此料影響較微。

形容香港是小鵬汽車的「第二個家」

顧宏地表示,香港於小鵬汽車而言,意義不凡。首先,其本人駐港逾20年, 希望向香港市場呈現最佳技術。其次,其形容香港是小鵬汽車的「第二個家」。(Hong Kong is almost a second home to Xpeng.)許多投資者,乃至創始人都常駐於此,希望「擁抱」香港市場。最後,香港各方均為公司提供多項支持,且香港可為公司提供各方面的創新和教育資源。

未來數月將在荃灣、元朗、灣仔等地陳列展覽

小鵬汽車於海港城首個香港品牌車展後,將於5月20日至7月1日,在荃灣愉景新城舉辦品牌首個期間限定店。另外,小鵬亦會在今年第三季,分別於元朗和灣仔開設展示陳列室。森那美汽車集團作為小鵬汽車香港市場的官方代理商,其沙田石門交車及維修中心亦將在今年第三季投入營運。