瑞銀降領展評級至沽售　目標價削至31.5元　料受北上消費衝擊

瑞銀發表研究報告將領展（0823）投資評級，由「買入」連降至兩級至「沽售」。瑞銀指出縱使領展有望納入港股通，在2024財年股息率達到7厘，惟該行認為港人結構性北上消費﹑平價短資將快結束，令領展於2024年至2027年財年每單位分派年均下跌7%，又預料於2026年財年領展股息回報率降至5.9厘，僅較美國10年期國債孳息率高出1.4厘，較歷史平均差距低，因此將領展評級下調，同時將目標價由53.9元降至31.5元。

瑞銀於報告內又指出看淡本港零售表現，認為本港零售額已見頂，未來3年或跌12%。由於領展旗下商場有67%出租面積的租客為食肆，同時41%零售面積鄰近深圳，促使領展易受到消費者流失至深圳及其他大灣區的影響，同時尚未計及香港人工高及網購挑戰。

料領展物業出租率跌至94%

瑞銀又預期在2025年財年及2026年財年，領展的續租租金分別跌2%及13%，物業出租率亦由98%降至94%。

該行亦指出領展35%的低息融資將於未來2年結束。參考目前融資成本約5.2厘，預料領展的有效融資成本，將由目前3.7厘升至2025年的4厘，2026年將進一步升至4.3厘。

雖然領展有機會獲納入港股通，但是瑞銀近期與內地投資者會面後，發現投資者對香港地產股興趣不大，反而偏好低負債﹑能持續增派息的高息股。