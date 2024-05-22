保監局向業界發通函　仍跟進違規向內地客銷售保單

保監局及廉政公署上月採取行動打擊向內地旅客無牌銷售保單，搜查保險經紀公司及中介人機構。保監局向業界發出通函，指出目前仍有保險經紀明顯依靠無牌人士進行受規管活動，經紀公司未有進行實際監管，又指出上月聯合行動的調查仍在進行，當局仍跟進其他涉嫌違規經紀，以及相關出售保單的授權保險公司，以確定它們有否控制措施防上違規銷售。



保監局列出多項違規向內地客戶銷售的做法，包括與未持牌的轉介人合作，代表經紀進行受規管活動，在內地尋找客戶購買帶有儲蓄及投資成份的長期保單，向轉介人支付過高的轉介費用，作為客戶成功通過經紀購買香港授權保險公司的長期保單的獎勵費用，例如轉介費用為經紀收到佣金90%以上，轉介人向客戶提供被禁止的回扣，以誘使他們購買長期保單。

另外，保監局亦指相關經紀公司沒有足夠的運營能力，經紀公司的業務代表在表面上與客戶填寫投保表格，令保單表面上看來是經紀而非轉介人，與客戶在香港進行所有銷售活動，因為經紀與客戶的接觸時間有限，並且不提供售後服務，經紀公司的業務代表只是轉介人的橡皮圖章。實際上經紀公司向轉介人支付大部分佣金支付後，經紀公司的業務代表沒有足夠時間或資源，無法履行與客戶進行受規管活動的職責。

經紀公司亦要求客戶簽署聲明，聲稱所有受規管活動都是由經紀公司在香港進行而業務代表亦積極提示客戶，在接到售後電話時向保險公司作出相關陳述，以規避了保險公司檢查。