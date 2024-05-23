美股｜道指中段跌逾500點　波音急瀉近7%　Nvidia維持漲10%

美國新申領失業金救濟人數少於市場預期，顯示勞動市場仍然強勁。加上標普全球 (S&P Global）公布美國5月PMI高於市場預期，暗示商品通脹或回升，令市場對聯儲局減息預期降溫。美股周四（23日）中段擴大跌勢，道指跌超過500點，納指從曾升逾1%到倒跌。



截至本港時間凌晨1時55分，道指報39,154點，跌516點或1.30%；納指報16,793點，跌7點或0.05%；標普500指數報5,282點，跌24點或0.47%。

至於人工智能（AI）晶片龍頭 Nvidia，則續受前一日公布的樂觀季績帶動，股價維持升逾10%。

另外，波音（Boeing）預期全年淨現金流量可能出現負數，股價急瀉近7%，暫時為跌幅最大道指成份股；Intel股價也挫逾3%。

美新領失業救濟人數少於預期

標普全球公布，美國5月採購經理人指數（PMI）初值升至54.4，創逾兩年最高。其中，製造業投入品價格指標升至一年半以來最高。

美國上周新申領失業救濟人數減少8,000人至21.5萬人，少於市場預期；續領人數按周增加8,000人，升至179.4萬人，符合市場預期。

油價變化不大，紐約原油期貨現時每桶報77.61美元，升0.04美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報82.00美元，升0.10美元或0.12%。