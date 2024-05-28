淘寶「618」第二輪熱銷將開跑　新推三大優惠　送貨上門免附加費

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團「618年中狂歡節」第一輪臨近尾聲，而第二輪將於本周三（29日）凌晨零時開始預熱，正式期則由31日晚8時至6月20日晚23點59分，兩輪合計持續約1個月，折扣時段顯著延長。



活動期間，官方立減商品8.5折起，跨店滿減商品每滿300元減50元，不設封頂。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅指，第二輪活動期間，將推出三大優惠客戶的措施，包括取消宅配上門附加費、「三日達」新服務、直郵首重降至500克起。



淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅指，第二輪活動期間，將推出三大惠客措施。（夏家朗攝）

取消宅配上門附加費 新推「三日達」服務

今次新推的三大優惠措施，第一項是取消宅配上門附加費。此前淘寶購物後，如欲點選上門服務，需收取16元的上門附加費。在新優惠下，今次予以取消，公司稱希望實現規模效應後，盡可能回饋消費者。

另一邊廂，淘寶全新推出「三日達」服務，含有該標識的商品，可「三日抵達」。如晚於三日到達，將獲全額賠款。該服務將在第二輪期間逐步上線。

此外，淘寶將直郵產品價格調整，首重報價從1公斤，降至500克起。陳子堅稱，考慮到對於服飾選擇的需求，許多衫重量較輕，因此降低首重門檻，以便降低購置較輕物件的物流成本。而淘寶希望在重過100公斤，或輕過500克的不同細分範疇，均可提供特別的服務。

淘寶全新推出的「三日達」服務頁面。（夏家朗攝）

大型貴價傢私首輪最暢銷 次輪將啟多筆支付優惠

目前，第一輪的618活動已近尾聲，陳子堅指，首輪活動中，消費者傾向於購買大型、貴價商品，包括傢私、3C產品等。

而在5月31日至6月20日的第二輪活動期間，還將新推更多支付優惠，使用合資格恒生信用卡經AlipayHK付款、或使用PayMe、中銀信用卡等，還有單筆滿500元減40元、免手續費等優惠，不過數量有限先到先得，每位客戶同樣有使用次數限制。

疫情復甦後，公司還將在線下開啟互動，將在第二輪期間於啟德AIRSIDE，設立Pop-up體驗館，現場有機會獲得大額優惠碼及禮品。

今次618活動時間顯著延長，淘寶指物流也不會因為訂單集中，影響時效。（資料圖片）

活動時間延長利物流時效 瀏覽用戶顯著增長

他續指，淘天增長非常好，本身已使用過淘寶的忠誠用戶，購買力更增，瀏覽用戶有非常顯著的增長，支付人數同樣上升，年內商品成交金額GMV錄得按年雙位數增長。他表示，有內部調研數據指，香港具有網購習慣的用戶，大多為淘寶用戶，覆蓋面廣泛。且去年推出的「淘寶PLUS」覆蓋的商品，已由1000萬件增加至4000萬件，料未來商品池會再擴大。

至於今次取消的預售環節，陳子堅就表示未見影響。而今次618活動時間顯著延長，他續稱，首先可便於落單，無需搶優惠，而物流也不會因為訂單集中，影響時效。此外，淘寶優惠政策諸多，其認為也需要給客戶時間，理解與消化全新的優惠政策。