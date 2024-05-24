阿里50億美元可轉換債券　年利率0.5厘　聯署股東信打氣逆市揚1%

阿里巴巴（9988）公布，已向美國證交會提交6-K表格，關於擬發行本金總額為45億美元於2031年到期的可轉換優先票據。預計授予票據的初始購買者額外購買最多5億元本金總額的票據的選擇權，故而總規模可有50億美元。



昨日鄰近收市傳，有外電消息出時，股價應聲大插6%，失守80元關口。公司美股（美：BABA）昨夜收跌2.3%，今日港股低開0.25%，報78.45元。現逆市轉升1%，報79.4元。



票據年利率0.5厘

公告指，一經發行，票據將為一般優先無抵押責任，票據將於2031年6月1日到期。票據年利率為0.5厘，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。

公司發行的票據，初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元。初始轉換價格代表著相對於周四，每股美國存託股份於紐約交易所的最後成交價格（即80.80美元）約30%的溢價。

股東信中指，阿里出現了一些「大公司病」，將再次視自己為一家初創企業。（資料圖片）

阿里發聯署信 重新視自身為初創企業

阿里主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘昨夜向股東致聯署信，信中再次指出，阿里擁有兩大核心業務：電商和雲計算，因此對應的兩條戰略路徑，為「用戶為先」以及聚焦人工智能。

信中續指，在過去的25年，阿里出現了一些「大公司病」，將再次視自己為一家初創企業，堅守「讓天下沒有難做的生意」的使命初心，以創業的精神持續創新，秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資。