保時捷在華銷量遇冷　據報有經銷商抱團「起義」　謀索補貼兼換帥

德國車企保時捷（Porsche）在華銷情失利，據報有內地經銷商對此不滿，稱是虧本賣車，但廠方為完成銷售任務，選擇向經銷商施壓，因此三間經銷商聯合抵制，要求總部給予補貼和更換高層。



奈何「人微言輕」，內媒消息指，該品牌的內地核心經銷商目前保持沉默，與保時捷中國站在同一戰線，而該品牌也發布《與全體授權經銷商的聯合聲明》稱，正與經銷商共同尋求有效的方式來積極應對市場變化。



三間經銷商集體「起義」索賠 人微言輕或不得實現

內媒《界面新聞》引述知情人士消息指，在年初的保時捷中國經銷商大會中，新豐泰、百得利以及美東集團三間經銷商就產生異議，至今未妥善解決，其就以停止進車為「武器」，公開向德國總部要求對銷售新車的虧損予以賠償，並且更換高管。

不過消息續指，抗議的三家企業並非保時捷在華核心經銷商，多集中在二線及以下城市，其訴求沒有得到保時捷中國的及時回應。消息續指，由於與經銷商溝通的銷量目標和補貼協定未能達成一致，保時捷中國市場的年度銷量目標至今未能確定。上述抱團抗議的三家小經銷商集團現在仍會少量進車，但只願意接受好賣的車型。

保時捷中國官方發布《保時捷中國與全體授權經銷商的聯合聲明》。（資料圖片）

保時捷《聯合聲明》：與經銷商共同尋求有效的方式應對

昨日晚間，保時捷與全體授權經銷商發《聯合聲明》指，保時捷中國與經銷商共同面對「若干複雜」的問題，惟機遇與挑戢並存。聲明續指，當前汽車行業正在經歷著前所未有的重大變革，保時捷中國與經銷商共同尋求有效的方式，來積極應對市場變化，維持互相信任的對話機制。不過聲明並未披露如何應對問題及解決方案。

資料顯示，中國市場去年約佔保時捷總銷量的四分之一，惟銷情近年轉弱，今年首季銷量為16,340 輛，下滑24%。