美股｜道指收市跌330點　納指挫1.08%　Salesforce瀉兩成

美國首季經濟增速及通脹下修，加上軟件公司賽富時（Salesforce）遭拋售打擊市場氣氛，美股周四（30日）下跌，道指收市跌330點，納指挫1.08%。



道指收市報38,111.48點，跌330.06點或0.86%；納指報16,737.08點，跌183.50點或1.08%；標普500指數收報5,235.48點，跌31.47點或0.60%。

軟體公司賽富時（Salesforce）預測第二季度利潤和收入低於市場預期，令市場再次憂慮該公司在人工智能（AI）熱潮中落後。該公司股價急跌19.73%，為跌幅最大道指成份股。

Nvidia及微軟跌逾3% Tesla升近1.5%

多隻科技股下跌，其中人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia連升多日後回吐3.77%；微軟亦跌3.38%。Dell在公布業績前挫5.18%，盤後跌幅一度擴大至15%。

消息指Tesla正準備向中國相關部門註冊其「全自動輔助駕駛」（Full-Self Driving, FSD）系統，令股價上漲1.48%。

美國家電零售巨擘百思買 (Best Buy) 首季盈利勝市場預期，股價漲13.42%。百貨連鎖店Kohl's下修全年銷售額和利潤預期，股價下跌22.86。另外，HP公布第二季營收優於預期，股價上漲16.95%。

同日納斯達克中國金龍指數漲1.37%，蔚來汽車（NIO.N）漲超9%，嗶哩嗶哩（BILI.O）漲超5%，阿里巴巴（BABA.N）0.7%。