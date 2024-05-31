羅兵咸流失國企客戶　中石油指因審計行業監管事項　中遠海能續聘

恒大（3333）被內地證監機構指出於2019年及2020年報大收入，時任公司核數師的羅兵咸永道則傳出有可能遭到處以破紀錄的罰款，罰款或高達10億元人民幣。與此同時羅兵咸近期流失部份國企客戶，包括中石油（0857）。惟中遠海能（1138）則宣布繼續聘任該行擔任境外審計機構。



有本地傳媒統計，在過1個月羅兵咸失去了至少13名國企或具國家背景的企業客戶，部份是因為羅兵咸的任期已超出國企規定最長期限。不過中石油則於周四（30日）指出，因近期有關審計行業相關監管事項，取消羅兵咸為核數師的議案。中石油旗下的昆侖能源（0135）亦有公布類近情況。

惟亦有不少國企聘用羅兵咸為核數師，如招商局港口（0144）及招商中國基金（0133）。中遠海能在周四指出，董事會全票審議通過，繼續聘任羅兵咸為2024年度境外審計機構，並同意該行的軸計費為350萬元人民幣。議案仍需股東大會通過才生效。