港交所蘇盈盈稱三藩市企業對來港上市感興趣　國債期貨準備就緒

港交所（0388）市場聯席主管蘇盈盈跟隨財政司司長陳茂波出訪美國三藩市。她接受《香港電台》訪問時指出，過去數日進行經貿﹑氣候及綠色相關的拜訪，並推廣香港市場，促使當地企業能利用香港平台推廣業務及融資。



她又表示對今次行程相當滿意，並發現不少當地企業對來港上市感興趣。當地創科企業聽聞香港優化上市制度後，作出詳盡調查，並有企業查詢如何可以獲納入互聯互通。不少企業希望能在今年7﹑8月訪港，實地與相關人士進行交流。

蘇盈盈提到，要吸引企業來港上市，最重要提升、鞏固競爭力。港交所上市科已推出新上市機制，吸引高科技、生物科技企業。去年亦推出首次公開招股結算平台（FINI），未來會繼續優化平台，亦會尋求將更多股票加入互聯互通，加上中證監亦提出鼓勵內地龍頭企業來港上市，相信一系列措施都可以強化香港市場。

提到新股情況，她說高息環境下，很多企業要視乎市況才進行融資，但年初至今有約20間公司新上市，上市科批核中的申請有約100宗，對本港新股市場感到相對樂觀。

此外港交所去年宣布將在監管機構批准下於香港推出中國國債期貨。蘇盈盈表示籌備工作已到最後衝刺階段，對進度十分滿意，場內機構亦已準備就緒，相信快將推出又一重大舉措。