蔡崇信以育兒形容AI　指阿里為中國唯一兼顧雲與AI競爭力的公司

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信，出席摩根大通第20屆全球中國峰會，與摩根大通北亞區主席兼投資銀行大中華區副主席關金星對談，有關人工智能AI業務的看法



他表示阿里是「在中國唯一一家既經營領先的雲業務，又在人工智能方面具有競爭力的公司」，稱人工智能正推動電商與雲的兩大核心業務發展。



阿里巴巴主席蔡崇信（右）出席摩根大通第20屆全球中國峰會。

蔡崇信：人工智能好似教育孩子

其認為，人工智能就好似教育孩子，你把他們送到中學、高中、大學，最終他們取得博士學位……當人們比較大型語言模型並爭論「我的比你的好」時，實際上是在說「我的孩子有三個博士學位，精通生物學、數學和心理學。」

因此，伴隨科技進步，蔡崇信認為人工智能將越來越聰明，且將直接運用在許多垂直領域。以阿里雲業務為例，他指，任何人使用阿里的人工智能都需使用雲計算能力，當他們在阿里的生態中使用開源人工智能時，也需要使用算力，這就是增加雲計算收入的方式。

蔡崇信指，阿里將技術應用到核心業務中，為客戶創造價值，最終也為股東創造價值。（資料圖片）

秉持成長心態 最終為股東創造價值

蔡崇信引用Yogi Berra名言「當你走到岔路口時，走就是了」，他認為人工智能領域極為關鍵，「不能只走一條路」，需保持成長的心態，將技術應用到核心業務中，為客戶創造價值，最終也為股東創造價值。