立柱開裂鋼筋嚴重鏽蝕　海南恒大樓盤被指為海砂房　官方：將檢測

近日，恒大童世界集團在海南儋州建設的一個新樓盤有多名業主反映，發現剛交付4年的住宅地庫中存在立柱開裂、水泥脫落、鋼筋嚴重鏽蝕的問題，懷疑建設方違規使用海砂建樓。當地官方表示，將進行檢測，並制定處置方案，妥善解決問題。



內媒《紅星新聞》報道，涉事樓盤為海花島項目3號島的木棉園。業主之一的余先生表示，木棉園目前有19棟30-38層的高樓，有十幾棟樓在2020年已經交付，還有幾棟目前處於停工狀態。余先生花98萬元人民幣購買了一個92平方米的精裝房。

王女士是最早發現地庫立柱開裂情況的木棉園業主之一，她表示，2023年12月，她與幾名業主閒逛到地下車庫發現，一些立柱出現了嚴重破損、開裂跡象，「現場可以說是觸目驚心，421號樓因為停工只修了地庫，那裏的很多承重柱有不同程度的裂縫、牆面脫落的跡象。由於脫落嚴重，不少柱體內部的鋼筋裸露在外並伴隨有生鏽跡象」。

王女士表示，「此外，還發現天花板掉皮，部分牆面鼓包、地面滲水、地板破裂，通風口鏽蝕等現象」。王女士稱：「雖然這些問題更多存在於已停工樓棟的地下，但小區地下車庫大部分都是通的，所以一個地方出現問題，其他樓棟安全感也蕩然無存。」

業主們投訴後，3月底在儋州市相關部門協調下，邀請了海口多家檢測機構對部分承重牆及柱進行取芯檢測，「現場取樣的時候，甚至部分芯樣都已經碎了，不能做檢測芯樣」。檢測報告顯示：混凝土抗壓強度試件11件，9件不合格（另兩件粉碎未檢）；氯離子含量檢測樣品4份，2份合格2份不合格，其中氯離子含量佔水泥質量的百分比為1.488%，而國家規定的標準值上限是0.3%，超標近5倍。

有業主表示：「業主中有些人就是從建築行業、設計單位退休的，懷疑修築過程中使用了海砂，（相關樓棟）就是海砂樓。」

涉事樓盤為海花島項目3號島的木棉園。（中國房地產報）

報道指，海砂是指受海水侵蝕而沒有經過淡化處理的砂，多來自海水和河流交界的地方。相較於天然河沙，海砂成本低廉。

廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室的一位專家解釋，「如果將氯離子超標的海砂混入混凝土中，對鋼筋鏽蝕有促進作用，從而降低建築物使用壽命。含有氯離子的混凝土，對鋼筋起著不間斷的化學作用，直接破壞鋼筋的保護膜，從而侵蝕鋼筋的內部結構。一旦鋼筋持續生鏽，將減少原有的支撐力，此外氯離子還會使混凝土膨脹，混凝土會從內部開始開裂」。

官方：委託第三方權威檢測機構進行檢測

海南省儋州市住房和城鄉建設局12日發通報稱，局方高度重視網民反映的問題，已組織專家組到現場檢查，並將委託第三方權威檢測機構進行檢測。局方將根據檢測結果組織相關專家論證，制定科學有效的處置方案，妥善解決網民反映問題。

根據資料，恒大童世界集團（原海花島產業集團）投資的海花島項目位於海南省儋州市白馬井鎮濱海新區，由三個獨立的離岸式島嶼組成。項目規劃平面形態為盛開在海中的三朵花，故取名為「海花島」。其中1號島為國際級的大型綜合旅遊服務區，2號島和3號島主導功能為居住區。