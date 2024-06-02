積金易6月26日起投入服務　積金局劉麥嘉軒提供5貼士令過渡更順暢

積金易平台從6月26日起正式投入服務，政府已於4月19日在憲報刊登首批法律公告，宣布首2間加入積金易的強積金受託人後，於5月24日亦於憲報刊登第二批法律公告，宣布第3間至第5間強積金受託人加入積金易日期。積金局主席劉麥嘉軒於網誌內表示，提供5項貼士讓大家過渡至積金易過程更順暢。



劉麥嘉軒指出為了迎接「積金新世代」的來臨，積金局及積金易平台公司總動員做足籌備工夫，包括向公眾多渠道宣傳「積金易」，為首兩間加入「積金易」的受託人所服務的僱主和他們的中介人安排「積金易」體驗日和培訓受託人的前線服務人員等。

她又指出當局一項重要工作，就是協助僱主由現有受託人的系統，轉至「積金易」。由於僱主有法律責任準時處理僱員的強積金事宜，鼓勵僱主當所參與的強積金計劃加入「積金易」後，立即善用「積金易」為員工供款以及為新員工登記參加強積金計劃，體驗更簡單方便，節省大量人力物力及時間，供款更快更準，避免遲供款而要交附加費。

她指出爲鼓勵僱主做好準備，想介紹一些貼士，令大家過渡到「積金易」的過程更順暢：

貼士一：受託人會在其強積金計劃加入「積金易」前，向僱主發放關於如何註冊「積金易」的資訊包。首兩個加入「積金易」的受託人早前已先後向參與其計劃的僱主發放資訊包，提示他們分別可在6月12日及7月12日起註冊「積金易」。大家要留意受託人提供的「積金易」啟動碼，他們開戶時只要輸入啟動碼，就能簡化註冊的程序。而當相關強積金計劃加入「積金易」後，公司的有關資料，例如現時僱員資料、工資組別、自動轉帳安排等，都會從受託人系統自動轉移至「積金易」。

貼士二：如果僱主暫時仍繼續以支票繳付強積金供款，支票收款人維持不變，但支票則應郵寄至積金易平台公司（尖沙咀郵政局郵政信箱 98929 號）或送到三間「積金易」服務中心其中一間的投遞箱，僱主切勿將支票交到受託人的分行或服務中心。

貼士三：僱主應盡快轉用「積金易」上附設的電子支付方式供款，既方便、又快捷，更可避免因郵遞延誤而導致遲供款而要交附加費的情況。

貼士四：如強積金計劃仍未加入「積金易」，所有行政及供款安排會維持不變，直至有關計劃加入後，僱主就可以在「積金易」處理所有行政和供款工作。

貼士五：如果僱主在登記「積金易」時需要幫助，他們可以透過「積金易」熱線電話 183 2622 和電郵 enquiry@support.empf.org.hk、親身到任何一間「積金易」服務中心（共三間）或承辦商所屬集團旗下門市（共 12 間）的「積金易」自助服務機尋求協助，或預約「積金易」外展服務。有關「積金易」的聯絡資料可以在網頁的「聯絡我們」找到。

劉麥嘉軒指出，首間受託人在本月26日加入「積金易」後，其餘的會一間接一間將它們旗下的強積金計劃在2025年年底前全部加入。受託人會在其強積金計劃加入「積金易」前，提早兩、三個月向僱主及計劃成員發放資訊包，通知註冊「積金易」的安排和日期。如果受託人尚未到時間加入「積金易」，亦無須預先註冊。無論僱主或計劃成員參加了多少個強積金計劃，都只須註冊一次，將來其他計劃陸續加入「積金易」後，他們便可自動查閱所有戶口的資料。