積金易6.26起運作　料明年底轉移所有計劃　首兩年行政費降36%

積金局宣布「積金易」平台定於今年6月26日投入運作，首兩間強積金受託人萬通信托及中國人壽信託，將分別於6月26日及7月29日加入「積金易」平台。



其餘的強積金計劃，將會根據受託人管理的資產規模，以「先細後大」的原則逐個加入平台，今年還有交通銀行、渣打及東亞等三間強積金受託人加入平台，該局預計所有強積金計劃會於2025年底前全部完成加入平台。

積金局主席劉麥嘉軒表示，「積金易」平台可以降低強積金計劃行政成本，通過減費直接讓計劃成員受惠。(盧翊銘攝）

料營運首兩年行政費降低36%

積金局主席劉麥嘉軒表示，「積金易」平台可以降低強積金計劃行政成本，通過減費直接讓計劃成員受惠，預計營運首兩年行政費下降36%，十年內將降41%至55%，意味著屆時每1元行政費將降至0.45元。

她續指，將來每個打工仔女都只有一個「積金易」戶口，當成員所屬的強積金計劃加入平台後，透過一個戶口，一次過清楚查看在不同計劃下的強積金結餘。另外，目前整合不同強積金戶口一般需時兩至三個星期，當全部計劃完成轉移上平台後，處理時間將會縮短一半。

積金局行政總監鄭恩賜稱，「萬通信託」的成員或僱主下月12日起可登記註冊開戶，僱主在6月的強積金供款，需於7月10日或之前透過平台進行；「中國人壽」則可於7月12日起可開戶，僱主供款限期是為8月12日或之前。

積金局行政總監鄭恩賜稱，「萬通信託」的成員或僱主下月12日起可登記註冊開戶。(盧翊銘攝）

極高水平保安措施 確保資訊安全

該局強調，積金局、積金易平台公司及承辦商，不會直接致電市民推銷平台，亦不會在任何短訊中附有超連結，市民如有查詢或核實可致電1832622。

劉麥嘉軒又指，積金局非常重視資訊保安工作，採取極高水平的保安措施，確保不會有黑客入侵或資料外洩事件，倘若不幸出現資訊洩漏或資產損失等問題，會按照個別情況及相關服務條款，考慮補償用戶。