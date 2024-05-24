HK Express手提行李架被狠批「做細咗」港女實測鬧爆：國泰放到喎

近日，香港快運（HK Express）更改行李政策，分成4種票價種類，手提行李及寄艙行李都有不同的尺寸及重量限制。而日前就有網民在社交平台上，投訴指自己的手提行李箱符合尺寸但放不入HK Express規定的手提行李架。相反，同一個行李箱卻能放入國泰航空同尺寸的手提行李架。事主質疑HK Express：「為甚麼你們量度行李架做細咁多？」惹起網民熱議。



FB截圖（HK Express）

近日，有網民在「HK Express」的Facebook社交平台上留言，她指準備在日本登機時，驚見自己的手提行李箱放不入HK Express規定的手提行李架。相反，同一個行李箱卻能放入同公司國泰航空規定的手提行李架。事主質問「行李箱尺寸啱都放唔入你們在日本/外地行李架內，請問回程我點可能提上機呢？同一尺寸cx放到喎。」

從2張相片可見，同一個粉紅色的行李箱，能夠剛好打橫放入國泰航空的手提行李架。但HK Express同樣尺寸的手提行李架就卡住行李箱，整個無法放入去。據航空公司的尺寸規定，HK Express及國泰航空的手提行李尺寸上限，同樣是不超過 56厘米（長）x 36厘米（寬）x 23厘米（高） (22 吋 x 14 吋 x 9 吋) 。該事主更留言大罵航空公司：「 為甚麼你們量度行李架做細咁多？是否想人客當場罰錢轉做寄行李？」

HK Express官網

事主質疑HK Express的手提行李架「做細」，並投訴「因為你們錯誤的行李架令到人客帶來很多不便，攞到出機場又怕被你們罰款！明明尺寸是符合要求的。」HK Express亦有及時留言回覆「請與我們當值人員聯絡，我們會為你進行量度及跟進。」、「我們樂意在現場為你以軟尺量度有關手提行李，以便進一步核實相關尺寸」表示可以軟尺人手量度行李箱。

《假面飯店》劇照

不過，事件都引起了不少網民的質疑：「你個架根本出蠱惑，我喺香港登機閘口個架一樣放唔落20吋喼，即時度係啱尺吋；你哋係咪打算逐個客係閘口度呢？」、「唔係你哋派人為每一個行李度size，就可以撇除責任。如果你哋提供嘅量度工具根本不符合尺寸，就已經有詐騙之嫌」、「有人試過去得返唔得，即場罰錢」。

根據HK Express規定，超出尺寸／數量／重量限制手提行李及隨身物品行李將需要寄艙，在機場櫃台進行寄艙則每件視乎重量收取$600/$740港元。若乘客在閘口出現超出限制的手提行李及隨身物品，將以閘口行李收費並以每件$800港元計算。

HK Express官網

隨即，同為航空公司的「大灣區航空」就HK Express手提行李架事件，在Facebook發帖「抽水」，指其公司規定的手提行李架「話咗36 23 56就係！」揶揄HK Express的手提行李架有「做細之嫌」，並強調行李箱放上手提行李架「放到放唔到，唔係靠彩數」。網民笑言：「Ikea個小編轉咗行」、「靚抽」、「Cut 晒啲機淨係做網媒算啦」