國泰航空AirlineRatings.com排名跳升6名至第3 卡塔爾航空排第1
撰文：張偉倫
出版：更新：
國泰航空（0293）在今年全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」全球25家最佳航空公司排名中，由去年的第9名提升至第3名。
AirlineRatings.com根據12項標準，評選出2024年全球25家最佳航空公司，卡塔爾航空重奪第1名，去年排名第1的新西蘭航空則退居至第4，國泰排名則上升5名至第4名。
今年排名的前10名依序為卡塔爾航空、大韓航空、國泰航空、新西蘭航空、阿聯酋航空、法荷航、ANA、伊蒂哈德航空、澳洲航空、維珍航空。
AirlineRatings.com主編Geoffrey Thomas表示，前10名的分數其實都非常接近，但卡達航空在許多項目都名列第1，除了整體排名外，卡塔爾航空也連續第5年被評選為「最佳商務艙」和「最佳餐飲」。
國泰航空商務艙將變得更環保？乘客問卷1條問題引發美媒好奇心國泰航空︰3月載客188.34萬人次 按年增加約42%國泰航空飛往東京客機疑艙壓問題折返 乘客須轉機行程延誤5小時中國三大航空年報總虧損超134億 國航集團持股國泰航空最賺錢國泰航空稱不會再因人手不足取消航班 母企太古明言無意減持