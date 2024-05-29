國泰航空AirlineRatings.com排名跳升6名至第3　卡塔爾航空排第1

國泰航空（0293）在今年全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」全球25家最佳航空公司排名中，由去年的第9名提升至第3名。



AirlineRatings.com根據12項標準，評選出2024年全球25家最佳航空公司，卡塔爾航空重奪第1名，去年排名第1的新西蘭航空則退居至第4，國泰排名則上升5名至第4名。

今年排名的前10名依序為卡塔爾航空、大韓航空、國泰航空、新西蘭航空、阿聯酋航空、法荷航、ANA、伊蒂哈德航空、澳洲航空、維珍航空。

AirlineRatings.com主編Geoffrey Thomas表示，前10名的分數其實都非常接近，但卡達航空在許多項目都名列第1，除了整體排名外，卡塔爾航空也連續第5年被評選為「最佳商務艙」和「最佳餐飲」。