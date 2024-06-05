美股｜美國私人職位空缺下跌　道指收市升140點

美國4月私人職位空缺下降，跌至3年多來最低水平，顯示勞動市場緊張狀況有所緩解，帶動美國國債息下滑。美股周二（4日）先跌後回升，道指收市升140點。



道指收市報38,711.29點，升140.26點或0.36%；納指報16,857.05點，升28.38點或0.17%；標普500指數收報5,291.34點，升7.94點或0.15%。

Nvidia再升1.25% GameStop回吐逾5%

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia再升1.25%，收報每股1,164.37美元。波音（Boeing）有望恢復向中國付運客機，股價漲2.19%。

迷因股GameStop繼前一天升21%後，周二回吐5.36%。

由於原油價格下跌，石油公司Exxon Mobil和Chevron分別下跌1.56%和0.84%。

Bath & Body Works在下調季度利潤預測後，下跌12.82%。

Paramount Global跌4.37%，該公司此前表示，正制定一項全面的重組計劃，包括削減年度成本、潛在的資產出售，以及可能為其串流媒體服務建立合資企業。

美國4月工廠訂單升0.7%

美國勞工統計局的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）結果顯示，4月職位空缺減少29.6萬個，降至805.9萬個，少於市場預期的834萬個。

另外，美國4月工廠訂單按月上升0.7%，與3月修正後的增幅持平，略高於預期的增長0.6%，為連續第3個月增長。扣除運輸的工廠訂單按月上升0.7%。