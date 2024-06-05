余偉文指正謀新推跨境理財通3.0　mBridge進入最簡可行產品階段

彭博今日（5日）舉行亞洲財富峰會，金管局總裁余偉文參會對談時指，跨境理財通2.0進展順利，從5月的數據而言，無論新賬戶數量，還是匯款金額都錄得顯著增長。他又指出正研究計劃3.0的方案，在與業界探討新方案需要的流程、亦或是產品範圍、額度等新元素。



他續指與中東的聯通加強，多種央行數位貨幣跨境網路mBridge已經進入最小可行產品階段，會有新國家加入。目前中東來港投資的意願強烈，只是暫缺乏足夠的背景知識教育及渠道。

余偉文表示，除卻房地產與中國股市，內地高淨值人士更需要分散資產組合。(黃浩謙攝)

跨境理財通2.0上月新戶及匯款額顯著增長

余偉文表示，目前跨境理財通2.0雖然放款了額度，也擴大了南向資金的的流動限制，拓展了產品範圍。但2.0方案中，個人投資額度為300萬元人民幣，對於高淨值人士而言，額度仍然不足。他又表示，除卻房地產與中國股市，高淨值人士當前更需要分散資產組合。因此他直言，不會就此止步（we will not stop there），正在與業界討論是否可從產品範圍、亦或是流程更新3.0方案。

此外，對於單一家族辦公室稅收優惠，余偉文表示，有私銀向其反映，反響熱烈，而新投資移民計劃據政府數據，短短2個月也收到約150宗申請。 金管局也在與證監會合作，加強監管。

mBridge進入最簡可行產品的階段 中東來港投資興趣強

談及中東機遇，余偉文表示，中國是中東國家最大的貿易夥伴，去年曾在利雅德、杜拜、阿布扎比等地進行雙邊會談，也帶同銀行公會前往阿聯酋，試圖建立更多商業聯繫。他表示，目前美元結算仍為全球主流，當前正考慮將投資分散至以當地貨幣結算；又指出目前當地有許多人對於來港投資有興趣，但是暫未有足夠的聯通渠道。

目前央行數字貨幣（CBDC）項目，香港步伐領先，幾乎可即時解決問題，且成本更低。目前多種央行數位貨幣跨境網路mBridge目前已經進入最簡可行產品的階段（entered the minimum viable product stage），阿聯酋也會參與。