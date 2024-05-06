香港負資產宗數升破3.2萬宗　余偉文冀樓價穩定宗數回穩

金管局於上周公布，截至今年3月底本港負資產宗數增至3.2萬宗。金管局總裁余偉文今日（6日）出席立法會財經事務委員會時指出，縱使樓價在今年3月上升1.1%，在整個第1季仍錄得1.8%跌幅，本港負資產宗數自然增加。



他強調談論負資產時焦點並非在於負資產宗數，因為樓價上落自然會影響負資產數目。隨著樓價回穩，期望負資產宗數可以穩定。相較之下壞帳率較為重要，現時負資產個案拖欠比率上，仍處於低水平及頗穩定。因為不少個人都屬於按揭保險計劃下，強調按證保險對其入息審查及要求高。目前負資個案拖欠比率由0.03%升至0.06%，可是當中涉及宗數只有十多宗，比率升幅大只是基數較小。

他又指出高成數按揭保險計劃是否有空間改動，要作出平衡。若風險提高保費要加大，但高成數按揭令到一般人特別是年輕人較容易上車，需要作平衡。