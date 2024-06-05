金管局指mBridge已進入最簡可行產品階段　項目團隊續優化平台

金管局今日（５日）聯同mBridge項目團隊的其他成員宣布mBridge項目已進入最簡可行產品（Minimum Viable Product，簡稱MVP）階段。



mBridge項目旨在研究如何應用央行數碼貨幣和創新方案解決目前跨境支付的痛點。自2022年完成試行後，項目團隊參考所得的意見和經驗，在技術、法律、管治等方面繼續開發和提升平台原型。當中，四間創始中央銀行機構在各自地區部署了驗證節點，並與國際結算銀行創新樞紐（創新樞紐）共同制定了一套適切的管治框架和全面的法律框架（包括參與規則），以配合平台「去中心化」的特點。同時，四個地區參與項目的商業銀行已透過MVP平台進行真實交易，為正式推出MVP作好準備。

隨着項目進入MVP階段，項目團隊將繼續優化平台各個範疇，並進一步擴大公營和私營機構的參與度。就此，金管局與項目團隊歡迎沙特中央銀行成為全面參與mBridge MVP平台的成員。

金管局總裁余偉文表示，誠邀其他央行同儕，一同踏上mBridge的旅程。。（資料圖片）

mBridge MVP平台具備高兼容性，可作為測試基礎，進而探索更多技術解決方案、新用例及與其他平台的互通性。項目團隊歡迎私營機構遞交表格，向創新樞紐提交有關解決方案和用例的建議。

金管局總裁余偉文表示：「在各中央銀行和私營機構的共同努力下，跨境支付領域正經歷重大發展。mBridge項目是國際結算銀行創新樞紐轄下最成熟的『多種央行數碼貨幣』研究項目，金管局很高興能參與其中，全力支持項目邁向MVP階段。我們誠邀其他央行同儕，無論是作為用家親身體驗平台帶來的好處，抑或作為共同開發者促進跨境支付發展，一同踏上mBridge的旅程。」

滙豐環球支付方案部本地及創新支付產品環球總監孫雷表示，非常高興參與mBridge項目的「最簡可行產品」階段。mBridge以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算，是全球率先進行的同類型項目之一。隨着項目持續取得進展，反映央行數碼貨幣可有效應用於實時跨境支付及外滙交易，並具備快捷、低成本及更簡單透明的優勢。滙豐指出，自mBridge試行階段以來，該行一直積極參與其中，並運用其在數碼貨幣和國際支付範疇的專業知識和豐富經驗，為項目提出建議。在香港、阿聯酋及泰國，滙豐均與其他成員攜手合作，探討在mBridge平台內外的不同過程中，增強數碼貨幣流動性，並研究建立有效的相關機制，促成法定貨幣和批發層面央行數碼貨幣之間的銀行間結算。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示：「渣打銀行很高興mBridge項目進入『最簡可行產品』階段，並透過此平台成功完成了多個交易測試，包括協助客戶進行跨境數字人民幣支付及結算，及為其他銀行提供平台上的港元CBDC流動性，凸顯mBridge成熟及穩健的基礎建設，為新一代的跨境支付生態系統的啟動作最後準備。過去幾年，我們一直積極參與mBridge的建設，與香港金融管理局、國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心、中國人民銀行數字貨幣研究所及其他參與機構緊密合作，致力利用渣打銀行獨特的國際網絡和領先的金融科技，推動數碼跨境支付的發展，希望透過mBridge的開發，提升跨境支付的速度，減低相關成本，為客戶提供更好的服務。」

中銀香港歡迎 mBridge項目進入「最簡可行產品」階段，通過央行數碼貨幣進一步優化跨境交易結算。中銀香港副總裁邢桂偉表示﹕「中銀香港作為首批參與銀行之一,自 2020 年起持續深度參與 mBridge 貿易結算試行。過去兩個月，本行積極參與項目試行,與多家來自不同國家及地區的商業銀行及企業客戶，利用 mBridge平台成功完成真實跨境交易,有效解決現有跨境匯款的痛點,提高資金運作效率及降低支付成本。同時,本行成功在 mBridge平台對流動性提供及外匯交易進行演練。中銀香港非常高興見證mBridge進入『最簡可行產品』階段，並引入更多國家和地區的機構參與,擴大平台規模。本行將積極配合香港金融管理局，進一步優化產品流程,冀為企業客戶跨境交易提供新渠道。」