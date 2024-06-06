美股｜道指收市升96點　納指標指創新高　Nvidia市值超越蘋果

有「小非農」之稱的美國ADP就業數據，低於市場預期。道指周三（5日）先跌後回升，至收市升96點；納指受科技股帶動升1.96%，與標指同破頂。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia急漲5.16%，市值取代蘋果公司（Apple）躋身全球市值第二高公司。



道指收市報38,807.33點，升96.04點或0.25%；納指報17,187.90點，升330.86點或1.96%；標普500指數收報5,354.03點，升62.69點或1.18%。

晶片股上揚 Nvidia股價升5.16%再破頂

市場對AI的樂觀情緒普遍提振晶片股，費城半導體指數飆升4.5%。 人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價升5.16%，每股收報1,224.40美元，市值升至3.01萬億美元，取代蘋果公司（Apple）躋身全球第二位。

Super Micro Computer股價也漲近4%。另外，台積電（Taiwan Semiconductor Manufacturing）美股升6.87%，創下收市新高。

蘋果市值3萬億美元 Microsoft仍居全球最高

蘋果股價升0.78%，最新市值3萬億美元，全球市值最高公司仍為Microsoft，周三股價漲1.91%，市值約3.15萬億美元。

同日Alphabet、Amazon、Meta等大型股也漲0.93%至3.79%。

Intel股價升2.5%。此前Apollo Global Management同意以110億美元，購買與Intel相關合資企業的49%股權。

Dollar Tree季度獲利預測令人失望，下跌4.92%。 該公司表示，將探索包括出售或分拆 Family Dollar的各種選項。

5月非製造業指數高於預期

美國人力資源服務公司ADP報告，美國5月私人企業職位新增15.2萬個，為3個月來最低，市場預期為增加17.5萬個，前值為增加19.2萬個。

另外，美國供應管理協會（ISM）公布，5月非製造業指數升至53.8，高過市場預期的50.8及前值49.4，創去年8月以來最高。期內新訂單分項指數升至54.1；企業活動分項指數61.2，遠高於4月的50.9。