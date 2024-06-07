美股｜道指收市升78點　Nvidia跌1.1%市值重返第3　GameStop飆47%

歐洲央行如市場預期減息0.25厘，市場關注美國周五（7日）公布的非農業職位數據，美股周四（6日）個別發展。納指及標指早段再破頂後下跌，道指於收市則小幅上漲78點。



人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia的股票，將於周五美股收盤後1拆10。該公司繼周三（5日）市值破3萬億美元後，股價於周四早段曾再創新高，但之後出現回吐，至收市跌1.14%。公司市值跌回為全球第3大，落後於蘋果公司（Apple）。蘋果同日股價跌0.7%。



道指收市報38,886.17點，升78.84點或0.20%；納指報17,173.12點，跌14.78點或0.09%；標普500指數收報5,352.96點，跌1.07點或0.02%。

Amazon及Salesforce同升逾2%

在網紅「Roaring Kitty」公布周五將舉行直播後，迷因股GameStop股價曾漲停版，至收市飆升47.17%。

另外，Amazon同日升2.02%、軟件商Salesforce升2.63%，為升幅最大兩隻道指成份股。

Lululemon Athletica第一季利潤和收入超出預期，股價上漲4.79%，據指其中國業務協助抵消北美業務放緩的影響。

中國電動車製造商蔚來汽車（NIO）公佈季度淨虧損後，其美股下跌6.93%。

美國貿赤擴9% 首領失業救濟人數高預期

美國4月貿易赤字746億美元，較3月上升近9%，但少過市場預期。期內對中國貿易逆差擴至201億美元，按月升17%。

另外，上周首次申領失業救濟按周增加8,000人至22.9萬人，高於市場預期的22萬人。