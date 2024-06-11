港版淡馬錫｜香港投資管理投資於AI等三大主題　首批項目月內公布

有港版淡馬錫之稱﹑資產管理規模達620億元的香港投資管理公司，行政總裁陳家齊接受傳媒訪問時指出，將投資三大主題，包括人工智能在內的硬科技﹑生命科技，以及新能源或綠色科技。



她接受《星島》訪問時，又指出港投公司除爭取合理回報外，亦會要求獲投資的公司落戶及扎根香港，推動香港生態圈發展。

她表示，該基金在運用資金「要精準、做得實、做得細」，遂選定了硬科技、生命科技和新能源或綠色科技作三大主題，當中硬科技領域包括AI、數據科學、半導體，以及近年高科技行業追求應用的RISC-V（第五代精簡指令集）技術。

陳家齊預告，第一批直接投資和共同投資的項目將在本月公布，並預期因準備工夫做得足，將出現「飛輪效應」，「辛苦驅動到一個齒輪之後，就會越來越順」，相信未來每季都有不少項目落地。

採取組合式投資

港投公司資金運用將採取組合式打法，陳家齊稱任何工具都會考慮，包括入股、買債券、定立期權條款等。但坦言以其經驗，將更側重作私募投資，因性價比高，可發揮較大資本槓桿效果。她補充，會因時制宜作決策，制訂合適的條款，投資對象處於不同融資輪、投資年期都會考慮，難一概而論。

另外，港投公司日後會額外成立「資本投資者入境計劃投資組合」，資金來自每名來港投資移民的3,000萬元投資資產中，投放300萬元，並設有鎖定期。陳家齊透露，有關組合詳情已踏入最後微調階段，整體方向將面向「香港創科故事」，為有志發展創科的香港人，又或在B、C輪一般較缺水的初企提供資金，但強調是一項投資而非資助，將有篩選機制。