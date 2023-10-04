梁振英：香港投資管理公司非「港版淡馬錫」　規模「蚊髀同牛髀」

特首李家超去年公布的《施政報告》，提出成立「香港投資管理有限公司」，由於是政府設立及主導的投資公司，因此被外界視為「港版淡馬錫」。



全國政協副主席、前特首梁振英今日（4日）在Facebook撰文，認為「香港投資管理公司」與新加坡淡馬錫無法比較，是「蚊髀同牛髀」。



儘管有人譬喻「香港增長組合」為「港版淡馬錫」，但其規模根本比不上新加坡政府投資公司淡馬錫控股。 （資料圖片）

淡馬錫控股新加坡大型企業 非香港投資目的

梁振英說，不知何故「香港投資管理公司」近日被傳媒稱為「港版淡馬錫」，但指兩者性質不同，這項稱呼是不必要的誤會。梁振英說，談馬錫作有大股東的新加坡企業遍及國計民生，從銀行到電訊到地產的巨頭公司都是以淡馬錫為大股東，他擔任非執董多年的星展銀行（控股）、吉寶集團和騰飛集團，淡馬錫股權分別為29%、21%和100%。梁振英說，若「香港投資管理公司」是「港版淡馬錫」，難道要成為滙豐控股、國泰航空等大公司的大股東？

其次，梁振英說淡馬錫3月31日的投資組合淨值達2.2萬億元，而「香港投資管理公司」的起步資金規模僅有620億元，「蚊髀」可以說成「港版牛髀」嗎？

梁振英說，「港版淡馬錫」這種說法，會令市民和國際社會誤會特區政府改變成政府和企業的關係，強調這是不必要的誤會。

其實《施政報告》建議成立「香港投資管理公司」，目的是加強招商引資的能力，推動策略性目標產業發展，長遠提升香港的競爭力和經濟活力，並賺取投資回報。