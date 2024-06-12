世銀調高今年全球經濟增長預測至2.6%　上調中國至4.8%

世界銀行（World Bank）6月11日在最新《全球經濟展望》公布，上調2024年全球經濟增長預期至2.6%，比1月時預測的2.4%增加0.2個百分點，稱主要由於美國帶動。世銀發布這項調整之際，美國聯儲局正召開一連兩日議息會議，分析師預計聯儲局將維持利率不變。



世銀首席經濟學家Indermit Gill表示，全球經濟增長在連續3年放緩後，首度呈穩定增長。他指出，通貨膨脹已降至3年來的最低水平，金融狀況有所改善，認為世界經濟似乎已接近「軟著陸」。

世銀也上調將中國2024年的經濟增長預測，從1月的4.5%增至4.8%，主要由於出口增長強於預期。但預測中國2025年的經濟增長率將放緩至4.1%，比1月的預測低0.2個百分點，主要受生產力放緩、投資疲軟及房地產低迷等影響。

世銀預測，2025年及2026年全球經濟成長率將均為2.7%，但仍遠低於新冠疫情前10年平均3.1%的水準。另外，世銀預期今年全球通脹放緩至3.5%、2025年降至2.9%，數字均高於1月時的預測。分析認為，這意味著許多央行或會對降息保持謹慎。