路透社：越南打貪致「行政癱瘓」外援銳減 世銀與18國聯署反映
路透社5月17日披露，聯合國、世界銀行及西方捐助國等日前共同致函越南總理，稱受越南「行政癱瘓」影響，該國在過去三年間已經至少損失了25億美元的外國援助，且在將來可能還會因此損失10億美元（約78億港元）。報道認為，這種「行政癱瘓」與越南正進行的反貪腐運動有關。
這封信件並未公開，路透社轉述信中表示，在越南，「約有10億美元的發展資金正等待審批，另有25億美元因資金過期而被退回」。報告說，這意味着越南的潛在損失將近其國內生產總值（GDP）的1%。資金過期可能會拖慢基礎設施升級等急需專案的進度，而「曠日持久」的審批流程則可能在未來導致更大的資金損失。
據悉，這封信落款日期是3月6日，由聯合國和世界銀行駐越南代表寫給越南總理范明政，並由來自美國、歐盟和日本等國家和地區的18名駐越大使，以及亞洲開發銀行駐越南首席代表聯名簽署。
路透社稱，信中數據突顯了外國投資者對越南監管障礙和冗長批准程序的不滿。兩名外國高級官員直接將此與越南正在進行的「熔爐」（đốt lò）反腐敗運動聯繫在一起，報道稱，這也與近幾個月來其他外交官和官員的評論相呼應。
路透社認為，這場反貪運動已經在越南造成一種「癱瘓狀態」：由於相關法規複雜，官員不願意批准或推進倡議，以免意外違法違規。越南的公共投資因此陷入停滯，報告引述越南財政部數據說，2021年至2023年，越南公共投資資金到位率僅達年計劃的四分之三，有約190億美元未能花掉。
先前報告顯示，外國捐助者對越南的援助資金主要以貸款形式提供，且通常以市場價格計算。報道說，越南官員就此敦促外國捐助者降低資金成本。
一名參與討論的外國官員舉例說，上述問題正影響越南的電網設施升級。目前有大量外國資金可用於這項工作，但受財務問題影響，現有規則至少在2027年之前阻止越南國有電網營運商獲得這筆資金。
本文獲《觀察者網》授權轉載