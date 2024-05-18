路透社：越南打貪致「行政癱瘓」外援銳減　世銀與18國聯署反映

路透社5月17日披露，聯合國、世界銀行及西方捐助國等日前共同致函越南總理，稱受越南「行政癱瘓」影響，該國在過去三年間已經至少損失了25億美元的外國援助，且在將來可能還會因此損失10億美元（約78億港元）。報道認為，這種「行政癱瘓」與越南正進行的反貪腐運動有關。



這封信件並未公開，路透社轉述信中表示，在越南，「約有10億美元的發展資金正等待審批，另有25億美元因資金過期而被退回」。報告說，這意味着越南的潛在損失將近其國內生產總值（GDP）的1%。資金過期可能會拖慢基礎設施升級等急需專案的進度，而「曠日持久」的審批流程則可能在未來導致更大的資金損失。

據悉，這封信落款日期是3月6日，由聯合國和世界銀行駐越南代表寫給越南總理范明政，並由來自美國、歐盟和日本等國家和地區的18名駐越大使，以及亞洲開發銀行駐越南首席代表聯名簽署。

圖為2017年11月23日，越南河內市中心，越南國旗在越南國家銀行大樓頂部隨風飄揚。（Reuters）

路透社稱，信中數據突顯了外國投資者對越南監管障礙和冗長批准程序的不滿。兩名外國高級官員直接將此與越南正在進行的「熔爐」（đốt lò）反腐敗運動聯繫在一起，報道稱，這也與近幾個月來其他外交官和官員的評論相呼應。

路透社認為，這場反貪運動已經在越南造成一種「癱瘓狀態」：由於相關法規複雜，官員不願意批准或推進倡議，以免意外違法違規。越南的公共投資因此陷入停滯，報告引述越南財政部數據說，2021年至2023年，越南公共投資資金到位率僅達年計劃的四分之三，有約190億美元未能花掉。

圖為2023年4月13日在世界銀行集團和國際貨幣基金組織春季會議上可見的世界銀行標誌。（Reuters）

先前報告顯示，外國捐助者對越南的援助資金主要以貸款形式提供，且通常以市場價格計算。報道說，越南官員就此敦促外國捐助者降低資金成本。

一名參與討論的外國官員舉例說，上述問題正影響越南的電網設施升級。目前有大量外國資金可用於這項工作，但受財務問題影響，現有規則至少在2027年之前阻止越南國有電網營運商獲得這筆資金。

本文獲《觀察者網》授權轉載

