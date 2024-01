世界銀行發表《全球經濟展望》報告,預料今年全球經濟增長2.4%,與去年6月時的預測相同。若屬實為連續3年全球經濟增長放緩,較2023年放緩0.2個百分點。同時預測內地今﹑明兩年經濟增長分別為4.5%及4.3%,皆調低0.1個百分點。



世銀指出,預料今年經濟增長情況放緩,主要由於央行為遏抑通脹維持高息,繼續影響經濟,加上各國之間貿易疲弱,但由於美國經濟穩健,相信通脹回落,同時經濟不陷入衰退的「軟着陸」,愈來愈有望實現。

不過,世銀將明年全球經濟增長預測,調低0.3個百分點至2.7%,相信即使央行今年開始減息,速度只會緩慢,而且警告經濟轉弱風險仍在,問題來自近期中東地緣政治局勢惡化,商品價格急升或重新推高通脹,高息和債務龐大導致金融壓力,以及內地經濟較預期疲弱等。

世界銀行:The World Bank logo is seen at the 2023 Spring Meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund in Washington, U.S., April 13, 2023. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo