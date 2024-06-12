港投公司｜陳茂波︰夥思謀合作　反映政府對AI發展高度重視

財政司司長陳茂波出席香港投資公司（港投公司）與「AI獨角獸」思謀集團簽訂戰略合作協議會時致詞表示，今天這場戰略合作簽署協議反映政府對人工智能發展的高度重視。與此同時，首次與科技公司簽署合作協議將會是一個好的例子，可以展現港投公司是如何透過投資牽引以推動以及培育更加蓬勃的創科產業。

陳茂波稱，政府目前已投放超過2,000億元在創科範疇。﹙梁鵬威攝﹚

稱科研發展累積一定成果 香港創科生態日漸蓬勃

陳茂波表示，政府於過去幾年透過不同政策以及投資大量資源支持並且加速創科產業的發展，現時已累積一定成果，香港創科生態日漸蓬勃。他透露，特區政府綜合自身優勢已鎖定幾個重點發展創科範疇，包括人工智能、生物科技、醫藥科技、金融科技、新能源、新材料以及先進製造業，目前已投放超過2,000億元在創科範疇。

他補充，香港整體研發開支由2017年的213億，於2022年增至301億，上升超過40%，佔GDP比重亦由0.8% 升至1.07%。同時，從事科研人數數目由2017年的32,000人，2022年增至接近40,000人 ，上升20%。 另外，香港科創企業去年達至4,500間，按年上升7%，由科學園及數碼港支持培育的「獨角獸」企業達到20間，估該類企業合共市場估值達幾百萬億美元。

政府自從2022年底成立引進重點企業辦公室以來，已有50間海外企業成為企業夥伴。﹙資料圖片﹚

超50間海外合作企業

陳茂波透露，自從2022年底成立引進重點企業辦公室以來，已有50間海外企業成為企業夥伴，他表示，除了擴大香港經營規模以外，亦積極將他們的前沿技術以及上 、中、下遊的產業鏈合作夥伴引入香港，並強調政府正在透過不同方向加速創新科技發展，表示「工業局」以及「引入重點辦公室」非常積尋求合作企業，以及「人才辦」亦積極招攬人才。

港投公司積極尋找合作夥伴，將直接投資或共同投資具有潛力的項目，投資主題包括硬科技、生命科技、新能源、綠色科技，與香港特區政府創科發展策略高度吻合。陳茂波直言：「與單純尋找財政回報的海外主權基金不同，港投公司的首要任務是透過投資過程推動企業更多層次落位香港，更多回報推動香港創科發展，以鑄造彼此的成功。」

陳茂波強調，思謀集團是港投公司經過千挑萬選為首批戰略合作之一。他表示思謀集團將人工智能深度融入於工業4.0，意味智能生產系統可以自主學習、自主管理，更加適應生產線或者生產工序，釋放更大生產和創造潛力。