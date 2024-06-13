Tesla盤前升6%　行政總裁馬斯克稱巨額薪酬方案　初步獲股東支持

Tesla（特斯拉）將於美國時間周四（13日）下午舉行股東大會，就公司註冊地遷向德州及批准創辦人兼行政總裁馬斯克就560億美元薪酬方案進行表決。雖然作為公司第八大股東，已表投票反對馬斯克薪酬方面，但是馬斯克於社交媒體X發文指出，根據初步投資結果顯示，股東大比數支持前述兩項方案。



受到消息刺激，Tesla股價於盤前明顯上揚。截至下午5時26分，升5.87%，報187.69美元。

馬斯克於貼文附上統計圖，顯示贊成兩項決議案的票數已超出批准議案的門檻。不過在股東會正式舉行前，投資者仍可以轉軚。

同時，據媒體引述法律專家指出，目前尚不清楚法院是否會接受這類不具約束力的股東重新投票，並依據投票結果允許Tesla恢復執行馬斯克的薪酬方案。

特斯拉Tesla Optimus人形機械人（Tesla影片截圖）

巨額薪酬方案源自2018年

該巨額薪酬方案源自2018年。根據方案，若Tesla達到特定的財務目標，馬斯克將有資格獲得高達560億美元的股票期權，而公司實際上已達成有關里程碑，同時績效獎勵方案贊成票達73%。

不過特拉華州法庭於2023否決有關議，法官指出有關方案金額對股東不公平，更稱為「高不可測的金額」。為推翻法官意見，Tesla重新對方案進行投票表決。