Tesla拒向律師行發56億美元股份　後者曾助股東挑戰馬斯克超高薪

美國電動車生產商Tesla（特斯拉）反對向一間律師行支付價值56億美元（約436.8億元）公司股份。有關律師行曾協助一名Tesla股東挑戰公司向行政總裁馬斯克，發行總值560億美元（約4,368億元）股份作獎勵。



特拉維商業法院法官1月裁定，Tesla股東在2018年通過授予馬斯克總值可能達560億美元的股票獎勵計劃無效。特斯拉正就裁決提出上訴。

根據特拉維法院公布的Tesla文件，公司列舉多項理由，反對向馬斯克頒授總值560億美元的獎勵計劃。該公司認為，協助一名股東推翻上述獎勵的律師行，未有為股東提供任何具價值的東西，只配取得1,360萬美元（1.06億港元）的律師費。

馬斯克：Elon Musk attends the Breakthrough Prize awards in Los Angeles, California, U.S., April 13, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY（Reuters）

下周股東會商討授予股權事宜

公司又稱，倘若股東在下周的股東大會再度通過授出有關計劃，便反映該律師行的工作毫無價值。

協助該名股東的三間律師行，分別是Bernstein Litowitz Berger & Grossmann、Friedman Oster & Tejtel及Andrews & Springer of Wilmington。這些律師行在法官1月作出裁決後向法官提出，要求頒令特斯拉須向律師行發行2,900萬股股份作為律師費，因為他們協助公司取消了向馬斯克發行2.66億股的協議。馬斯克仍未按照計劃要求特斯拉發行相關股份。

除了Tesla外，數以千計特斯拉股東也向法官提交文件，反對向該等律師行授與股份。