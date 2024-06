Tesla拒向律師行發56億美元股份　後者曾助股東挑戰馬斯克超高薪

美國電動車生產商Tesla(特斯拉)反對向一間律師行支付價值56億美元(約436.8億元)公司股份。有關律師行曾協助一名Tesla股東挑戰公司向行政總裁馬斯克,發行總值560億美元(約4,368億元)股份作獎勵。



特拉維商業法院法官1月裁定,Tesla股東在2018年通過授予馬斯克總值可能達560億美元的股票獎勵計劃無效。特斯拉正就裁決提出上訴。

根據特拉維法院公布的Tesla文件,公司列舉多項理由,反對向馬斯克頒授總值560億美元的獎勵計劃。該公司認為,協助一名股東推翻上述獎勵的律師行,未有為股東提供任何具價值的東西,只配取得1,360萬美元(1.06億港元)的律師費。

馬斯克:Elon Musk attends the Breakthrough Prize awards in Los Angeles, California, U.S., April 13, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY(Reuters)