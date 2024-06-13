會財局稱以投機方式更換核師應受審查　指競爭致審計費十年無調整

會財局發表《香港審計質素與氣候綜合審計圓桌討論》報告，討論有關圍繞香港上市公司審計質素，以及審計費用停滯不前及以投機方式更換核數師對審計質素帶來的挑戰。報告指出部份公司不僅將審計質素，等同核數師提供的服務質素，甚至委任核數師時服務質素置於審計質素上。報告指出審計委員會及核數師需要透徹地了解高質素審計的裨益，及審計質素的意義，並對提高核數師甄選及審計流程透明度作出呼籲，助投資者作出明智決策。



會計師事務所要建立高層定調

報告亦指出會計師事務所內部的正確的「高層定調」，是建立注重質素的心態及促進高質素審計先決條件，可是這觀念一直未有在核數師參與者中引起共鳴，需要持續強調。

報告將香港上市公司審計費用在過去十年來停滯不前，未能追上通脹的步伐歸因於會計師事務所之間激烈的價格戰。上市公司將審計視為純粹的合規要求，而核數師未能成功傳遞高質素審計的價值，亦加劇了審計費用停滯不前的情況。審計費用長期停滯可能迫使會計師事務所收緊人力資源，減少在挽留員工、科技及培訓方面的投資。這亦可能導致事務所依賴非審計服務的收入，繼而損害核數師的獨立性。

報告還討論了企業因節省審計費用而更換核數師，以及核數師於匯報期末倉促變動的現象。報告強調，任何以投機方式更換核數師都應該受到審查，因為這個現象可能意味著企業優先考慮削減成本，而捨棄了審計質素，購買審計意見（opinion shopping），或試圖避免應付未解決的審計問題。這種行為是由於審計委員會沒有完全獨立於公司管理層所造成的，這亦導致其無法適當維護財務匯報及審計質素。

稱投資者要推動高質素及可靠財務匯報

會財局敦促持份者採取以下行動以解決重點關注的問題。作為公眾利益實體核數師，須透過遵守專業準則、制定穩健的審計計劃、致力應付未解決的審計問題、與審計委員會開誠布公地溝通，並向他們透明地披露查察結果，以及在辭任審計項目時作出資訊性披露，從而展現對審計質素的承諾。同時確保收取充足的審計費用，為審計項目分配足夠的資源，並透過人才管理及投資來實現業務的可持續發展。

會財局亦指出，審計委員會須捍衛財務匯報及審計質素。在甄選核數師時優先考慮審計質素，促進合理審計費用的協商，維持核數師的獨立性，監督審計執行情況，主動解決管理層與核數師之間的任何分歧，並為氣候綜合財務匯報及可持續發展匯報作好準備。

作為投資者，須要推動高質素及可靠的財務匯報。對審計質素可能出現問題的警示保持警惕，表達對更換核數師、釐定審計費用和甄選核數師流程的擔憂，並要求所投資公司在其財務匯報中準確反映與氣候相關的因素。