美股｜道指收市跌65點　納指標指連續4日破頂　Tesla漲近3%

美國最新公布5月PPI出乎預期下跌，另上周新申領失業救濟人數創近10個月新高。美股周四（13日）個別發展，道指在跌逾250點後跌幅收窄，至收市跌65點 ，納指及標指則連續第4個交易日創新高。



道指收市報38,647.10點，跌65.11點或0.17%；納指報17,667.56點，升59.12點或0.34%；標普500指數收報5,433.74點，升12.71點或0.23%。

博通飆逾12% Nvidia 漲3.52%

晶片製造商博通（Broadcom）股價飆升12.27%，創下歷史新高，該公司此前上調AI晶片的收入預測，並宣布股票1拆10。AI晶片龍頭Nvidia也漲3.52%，每股收報129.61美元。

蘋果公司（Apple）股價連升數日，周四再漲0.55%，每股收報214.24美元再破頂。

Tesla股價升2.92%，其行政總裁馬斯克（Elon Musk ）表示，公司股東料將批准他的 560 億美元薪酬方案，並會將總部遷至德州，公司股價一度上漲 7.8%。

迷因股GameStop繼前一日股價急跌後，周四反彈14.38%。