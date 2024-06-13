美股｜道指收市跌35點　納指標指連創3日新高　蘋果升近3%再破頂

美國聯儲局周三（12日）一如預期維持利率不變，但預期今年減息縮至一次。同日最新公布的5月通脹率回落，且低於市場預期。道指在早段升372點後收窄，至收市倒跌35點 。納指及標指連續第3個交易日再破頂，主要受蘋果（Apple）和Nvidia急升帶動。



道指收市報38,712.21點，跌35.21點或0.09%；納指報17,608.44點，升264.89點或1.53%；標普500指數收報5,421.03點，升45.71點或0.85%。

Nvidia升3.55% 甲骨文飆逾13%

蘋果公布備受期待人工智能（AI）功能後，股價繼前一日高收逾7%後，周三維持升勢，一度重奪全球市值最高公司頭銜，至收市升2.86%，每股收報213.07美元再破頂，為升幅最大道指成份股。微軟（Mircosoft）也攀升1.94%

Nvidia升3.55%，每股收報125.20美元，為1拆10後新高紀錄。甲骨文（Oracle） 預測2025 財年營收增長達兩位數，股價升13.25%，是自2021年12月以來最佳單日表現。

5月份CPI升幅少於預期

美國5月份消費物價指數（CPI）按年升3.3%，低於市場預期的前值的3.4%。扣除食品及能源價格的核心CPI按年亦升3.4%，少於預期的3.5%。

市場對9月減息憧憬升溫。根據 CME 的 FedWatch 工具，市場預計聯儲局 9 月減息的可能性為 61.5%，高於前一天的 46.8%。