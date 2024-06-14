馬斯克天價薪有望落袋為安　560億美元薪酬案獲Tesla股東通過

電動車巨頭特斯拉Tesla股東投票有定論，行政總裁馬斯克Elon Musk重新被同意授予449億美元的薪酬，折合約3502億港元。此前根據方案，若Tesla達到特定的財務目標，馬斯克將有資格獲得高達560億美元的股票期權。



特斯拉隔夜美股收升近3%，盤後現仍微升至182.6美元，公司在美股收市後發佈通告，公司股價盤中曾一度高見191美元。



通告中，未有披露具體的點票結果，不過馬斯克就在其旗下社交平台X（前稱Twitter），興奮指出，初步投票結果是股東大比例支持。

馬斯克Elon Musk重新被同意授予449億美元的薪酬。（資料圖片）

表決結果不會即時令協議恢復有效 可助上訴

該巨額薪酬方案源自2018年。根據方案，若Tesla達到特定的財務目標，馬斯克將有資格獲得高達560億美元的股票期權，不過特拉華州法庭於年初否決，法官指出有關方案金額對股東不公平。

外電引述觀點稱，表決結果不會即時令相關協議恢復有效，但可能有助於馬斯克上訴。根據公告，特斯拉股東也支持把註冊地改遷至得克薩斯州，以及重選兩名董事Kimbal Musk及James Murdoch。