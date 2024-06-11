蘋果WWDC｜夥OpenAI升級Siri　馬斯克大唱反調　擬禁其設備入公司

蘋果Apple（美：AAPL）全球開發者大會（WWDC）揭幕，本屆WWDC被分析師視爲蘋果十多年來最重大事件，完成缺失的人工智能AI業務板塊拼圖。大會上，蘋果推出Apple Intelligence。不過公司股價並未因此提振，美股尾市下挫，收跌2%，報193.1美元。



值得一提的是，蘋果也揭曉與OpenAI 的合作，新版Siri支援ChatGPT-4o，其用戶將僅通過Siri就能使用ChatGPT而無需支付額外費用。



另一科企龍頭電動車Tesla行政總裁馬斯克Elon Musk，則出場大肆反對。其表示，如果蘋果在操作系統級別集成OpenAI，那麼蘋果設備將在其旗下的所有公司被禁止使用，因爲是不可接受的安全違規行爲。



馬斯克指若蘋果集成OpenAI到作業系統 將禁其設備入旗下公司。（資料圖片）

馬斯克指若蘋果集成OpenAI到系統 將禁其設備入旗下公司

馬斯克與ChatGPT母企OpenAI的「愛恨糾葛」已久，其曾是OpenAI的創辦人之一，最終又因矛盾割席。

其發文指，如果蘋果在操作系統級別集成OpenAI，旗下公司的訪客必須在門口檢查他們的蘋果設備，這些設備將被存放在法拉第籠中，意指將放入屏蔽電磁場的金屬裝置。馬斯克直言，蘋果還不夠智能來製造自己的人工智能，卻能夠確保OpenAI保護用戶的安全和隱私，顯然是荒謬的，會被出賣。

此外，大會還宣佈Apple Intelligence將集成到iPhone、iPad和Mac的新OS中。Siri 也在 Apple Intelligence 加持升級。而Vision Pro從本月末開始，在中國等多國開始出售。