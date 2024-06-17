國際奢侈品牌據報內地加大折扣冀清庫存　如第五大道舉行大平賣

內地復蘇動力不穩定，社會消費表現亦未見突出。據《彭博》報道，部份知名奢侈品牌在內地提供前所未有折扣優惠，希望刺激消費，同時避免堆積存貨。



《彭博》報道今年6月起整個奢侈品行業已進入折扣時代。消費者在天貓可以65折價格﹑即1,947美元（約15,186元）購入巴黎世家經典小號Hourglass褐色鱷魚紋手袋，較該品牌官方網頁有更大折扣優惠。報道引述知情人士指出，在今年頭4個月中的3個月，巴黎世家旗下商品平均折扣為40%。

11. BALENCIAGA WOMEN'S LE CAGOLE LARGE CARRY ALL BAG METALLIZED IN GREY。（BALENCIAGA官網）

其他品牌也出現類似的減價趨勢，例如Capri控股公司旗下的Versace、LVMH旗下的Givenchy以及Burberry集團等本月都在天貓和其他中國國內平台下調了價格。知情人士表示，Versace的平均折扣為5折，較去年初的4折增加。知情人士續指，Versace等幾個高端品牌今年來的打折時間，也比去年同期更久，今年1至4月的折扣商品數量也激增至上百件，遠多於去年同期的只有少數幾件。

內地媒體亦有類近報道。《每日經濟新聞》在某電商平台的官方旗艦店上發現，原價17,200元人民幣的巴黎世家鱷魚紋沙漏包，只售10,899元，減價37%。至於原價22,400元人民幣的Versace鱷魚紋小號手袋預估到手價13,440元人民幣，減價40%。

Versace鱷魚紋小號手袋（Versace官網）

Versace鱷魚紋小號手袋（Versace官網）

各大品牌首季生意增長放緩

今年4月，各大奢侈品牌相繼發布第一季業績報告，大部分集團呈現成長緩慢甚至下跌趨勢。其中法國奢侈品集團開雲2024年第一季財報顯示，在剛過去的三個月內經歷成長放緩，營收年減10%，錄得45.04億歐元。其中，核心奢侈品品牌Gucci營收年減21%，達21億歐元。

事實上，各大品牌很少在旗艦平台明顯地打折，一般都是透過非公開銷售以清理庫存。

多間國際級的頂級品牌旗艦商店，例如 Holt Renfrew、Louis Vuitton、Gucci、Prada、Hermes、Cartier、Versace、Tiffany、Chanel、Rolex、Mont Blanc、Eataly等等。

對於不少奢侈品品牌大幅度減價促銷，Digital Luxury集團中國顧問部門董事總經理Jacques Roizen形容「相當於在第五大道或香榭麗舍大道舉行大平賣」。