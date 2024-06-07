4月零售銷貨按年跌14.7%近4年最差　3原因所致　奢侈品跌28%最勁

北上消費潮等影響下，本港零售市道持續疲弱。統計處公布4月零售業總銷貨價值臨時估計為296億元，按年下跌14.7%，是2020年7月以來最大跌幅。與疫情前比較，今年4月零售銷貨總價僅回復至2018年同期約75%。到底零售銷貨價值按年明顯下跌的原因是什麼？哪些零售商最受影響？以下即看最新數據！



政府發言人表示，4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部份原因是復活節假期大批市民出境，影響他們離港期間，以至外遊前後日子的消費。此外，4月天氣不穩定，雨量較平常多，也有一定影響。而去年同月在社會疫後復常和消費券計劃下消費氣氛暢旺，令比較基數較高，亦有關係。

翻查資料，政府於2021年至2023年均有推出消費券計劃，其中2022及2023年的4月都是消費券派發當月。數據顯示，2022年4月零售銷貨價值302億元，按年增加11.7%，至2023年4月進一步增加14.9%至347億元，亦是疫情以來最高水平。

統計處公布4月零售業總銷貨價值臨時估計為296億元，按年下跌14.7%。（資料圖片）

而今年4月既無消費券效應，加上北上消費潮等影響下，零售業銷貨總值僅約296億元，按年減少51億元或14.7%，亦較疫情前2018年同期的395億元，減少約99億元或25.2%。

不同零售類別中，跌幅較大的包括「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」（4月按年跌28.7%）、「電器及其他未分類耐用消費品」（跌26.5%）、「鞋類、有關製品及其他衣物配件」（跌26.3%），大多是價格較高的消費品，以及非必需品。至於銷貨值按年增加的零售類別，就只有「汽車及汽車零件」（升58.5%）及「酒類飲品及煙草」（升1.9%）。

此外，今年首4個月零售業總銷貨價值合計為1310億元，按年跌4.7%；較2018年同期的1695億元，仍少約22.7%。