歐舒丹復牌　私有代方案股東可選收現金或續股份　復牌升近2%

獲大股東提私有化的歐舒丹L'Occitane(0973)停牌。該公司宣布，今日（17日）9時起短暫停牌，以待公佈收購及合併事宜，其後公布可以予股東選擇收取現金及續存股份，午後復牌。截至下午1時17分，報33.15元，升1.8%。



今年4月底，歐舒丹公佈獲大股東兼公司主席Reinold Geiger委托J.P. Morgan進行私有化，要約價每股34元。以發行股數14.77億股計，私有化估值502億元。

歐舒丹停牌前報32.65元，要約價較其仍有逾4%溢價。

歐舒丹現金要約為每股34元木1﹙歐舒丹 facebook﹚

其後歐舒丹於中午發公告，指出摩根大通代表要約人提出股份要約，或以每股34元的現金選擇，或每股要約股收取10股存續股份。

公司會在今日（17日）下午復牌，截至下午1時17分，報33.15元。

公司指出假設所有少數股東悉數接納股份要約及選擇現金選擇，所有於公告日期持有已歸屬購股權的已歸屬購股權持有人悉數接納已歸屬購股權要約，以及所有未歸屬獎勵持有人悉數接納流動性安排，則該等要約之最高價值預期為：就股份要約而言138.51億元；就已歸屬購股權要約而言3,157.52萬元；及就流動性安排而言1.44億元。