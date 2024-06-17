港銀證券客據報月初圖低撈巴郡A險出事　業界籲增客戶孖展限制

紐約交易所在本月3日發系統故障，導致包括巴郡A股等多隻股份錄得逾99%跌幅，巴郡A股當時每股報不足200美元，更一度停牌。「大特價」時段自然吸引投資者入市。隨著系統恢復正常，相關公司股價亦回復至原有價格。結果不少投資者因戶口內資金不足等問題，引發券商提供巨額孖展及斬倉等情況，若非券商以取消交易方式處理，相關客戶需蒙失巨額損失。有本地傳媒報道，原來有銀行的證券客戶面對同樣問題，更涉及數個大型銀行，惟相關銀行亦採取同樣方式讓客戶倉位還原。不過亦有大行仍在商討處理方法，金管局亦表明會繼續就此事與銀行保持溝通。



巴郡（Berkshire Hathaway）主席巴菲特（Warren Buffet）2024年5月3日在內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）出席巴郡年度股東大會。（Reuters）

金管局稱已知悉事件

《星島》報道在今年事件中有數家大型銀行客戶，亦因為以市價盤方式買巴郡A股而受影響，其中大行採取券商的做法將客戶倉位還原。若有客戶從中獲利，相關交易則不會取消。另有大行正積極與券商跟進，期望妥善處理客戶交易。

報道又指出事件發生後金管局曾詢問銀行如何處理，惟並無下達任何指不示。報道亦引述金管局回覆時指出已知悉事件，並留意到相關銀行正與客戶作出跟進，及繼續與銀行保持溝通。

或客戶不熟悉港美熔斷機制分別

報道引述有熟悉市場操作的證券行人士解構事件時稱，造成事件的原因可能包括，最後落盤證券商不了解散戶持有的現金水平，以及散戶不熟悉美股和港股熔斷機制的區別，建議證券商可在系統中設立根據客戶KYC情況而定的孖展金額限制，以及設立風險提示，以減少同類事件再發生。

報道亦引述業界人士建議，證券商可在系統中增加客戶孖展金額限制，超出該客戶KYC驗證時所承受的水平，就拒絕為客戶落盤。