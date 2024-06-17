內地5月社會零售增3.7%　優市場預期　失業率維持5%

內地公布5月份社會零售等被稱為三頭馬車等經濟數據。國家統計局公布5月份社會零售總額為3.92萬億元（人民幣‧下同），按年增加3.7%，高於市場預期。固定資產投資方面，首5個月全國固定資產投資按年增長4%至18.8萬億元。規模以上工業增加值按年增長5.6%，卻低於市場預期的6.2%。



國家統計局又指出，截至5月底調查失業率保持在5%。

首5個月固投增長18.8萬億元

國家統計局數據顯示，5月份，社會消費品零售總額39,211億元，按年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額35,336億元，增長4.7%。今年首5個月，社會消費品零售總額195,237億元，按年增長4.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額176,707億元，增長4.4%。

國家統計局數據顯示，2024年1至5月份，全國固定資產投資（不含農戶）188,006億元，同比增長4%，其中，民間固定資產投資97,810億元，同比增長0.1%。若與4月相比，5月份固定資產投資（不含農戶）下降0.04%。

國家統計局數據顯示，1至5月份，全國房地產開發投資40,632億元，按年下降10.1%；其中，住宅投資30,824億元，下降10.6%。1至5月份，房地產開發企業房屋施工面積688,896萬平方米，同比下降11.6%。其中，住宅施工面積481,557萬平方米，下降12.2%。房屋新開工面積30,090萬平方米，下降24.2%。其中，住宅新開工面積21,760萬平方米，下降25.0%。房屋竣工面積22,245萬平方米，下降20.1%。其中，住宅竣工面積16199萬平方米，下降19.8%。1至5月份，新建商品房銷售面積3.66億平方米，按年下降20.3%，其中住宅銷售面積下降23.6%。新建商品房銷售額35,665億元，下降27.9%，其中住宅銷售額下降30.5%。